En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066700 0,72 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069312 0,61 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012997 0,60 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055468 0,54 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035524 0,39 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039598 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041866 0,31 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040357 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035272 0,27 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,065366 0,27

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,72 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA