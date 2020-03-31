En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027180 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054437 1,53 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033403 1,38 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023285 1,30 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037970 1,28 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013156 1,22 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022946 1,05 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021203 1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061944 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035615 0,97

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA