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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,27 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:20
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,27 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0255423,60
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0309733,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0413882,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0637022,84
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0135472,37
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0195042,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0203572,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0288582,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0811262,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1177611,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

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