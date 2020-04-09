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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,58 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:02
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,58 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0163062,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0295921,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0303781,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0213141,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0269411,39
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0142641,34
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0735071,33
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0205131,29
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0148391,28
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0675851,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çal, Ekonomi
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