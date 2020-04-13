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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,21 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,15 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,21 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,15 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0700412,56
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0404092,21
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0728212,15
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0748312,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0286192,01
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1083301,99
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0443851,97
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0753681,79
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF0,0769671,37
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,0829491,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Aviva, Ekonomi
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