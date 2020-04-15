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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,76 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

15.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:56
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,76 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0304503,95
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0187372,76
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0181142,76
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0707952,75
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0539772,63
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0902232,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0318732,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0223742,60
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0232292,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0294492,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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