En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Yapı Kredi
Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,02 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,00 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,492955
|2,09
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,209625
|2,02
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,395505
|2,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029422
|1,82
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,603590
|1,80
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,305925
|1,63
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,320509
|1,56
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030796
|1,50
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043108
|1,50
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,110011
|1,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yapı Kredi Bankası,Sek