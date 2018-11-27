27 Kasım 2018, 15:35
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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,02 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,00 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,02 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,00 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,492955 2,09
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,209625 2,02
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,395505 2,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029422 1,82
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,603590 1,80
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,305925 1,63
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,320509 1,56
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030796 1,50
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043108 1,50
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,110011 1,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Yapı Kredi Bankası,Sek
27 Kasım 2018 Salı 15:35