En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 5,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,238120 4,38 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067635 3,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030849 2,79 QNB Finans Portföy Altın BYF 18,879759 2,58 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 191,125444 2,50 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015966 2,34 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021274 2,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,832103 2,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035421 2,07

04 Aralık 2018 Salı 15:51



04 Aralık 2018 Salı 15:51

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,20 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)