En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,72 ile "Yapı Kredi
Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,373527
|1,02
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,697087
|0,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,922169
|0,72
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,123252
|0,48
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|518,323156
|0,39
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,502774
|0,31
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031253
|0,27
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015489
|0,27
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052575
|0,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024187
|0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Sek
07 Aralık 2018 Cuma 14:37