En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları
) Borç. Araç.F.", yüzde 0,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF" ve yüzde 0,37 ile "Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,039418
|0,39
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,722777
|0,38
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,699314
|0,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062524
|0,37
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|256,276812
|0,37
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,054230
|0,36
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,134534
|0,35
|Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|209,395431
|0,31
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,022876
|0,30
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,804270
|0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç
Kaynak: AA