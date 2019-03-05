En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096163 2,55 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049581 2,37 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014498 1,86 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019416 1,56 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073010 1,50 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,843182 1,36 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265042 1,35 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070165 1,26 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020001 1,23 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018889 1,23

Kaynak: AA

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,37 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)