En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,97 ile "Yapı Kredi
Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,82 ile "Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|70,134634
|1,67
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,909530
|0,97
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031645
|0,82
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,052043
|0,81
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,419835
|0,80
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,210890
|0,80
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,371073
|0,77
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,820757
|0,71
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020132
|0,63
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|203,218277
|0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
İş Bankası, Ekonomi
Kaynak: AA