En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097390 1,71 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072987 1,68 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049822 1,63 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019710 1,33 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,314456 1,27 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018924 1,18 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,841450 1,18 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,049009 1,16 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020291 1,10 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,773454 1,08

Kaynak: AA

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,68 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,63 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)