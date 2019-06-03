En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038278 2,48 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981594 2,15 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046613 1,82 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,227120 1,77 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097545 1,70 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066814 1,60 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582652 1,31 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,171340 1,31 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,154551 1,30 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,970860 1,26

Kaynak: AA

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,15 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,82 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)