En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,80 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,46 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,432785
|1,80
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,605102
|1,46
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042855
|1,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180720
|1,15
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,025616
|0,95
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|561,947873
|0,93
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027017
|0,87
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,205099
|0,75
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|224,127936
|0,65
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,732426
|0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AAAraç
, Ekonomi