12.06.2019 14:50
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,80 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,46 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,80 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,46 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4327851,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6051021,46
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0428551,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1807201,15
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0256160,95
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF561,9478730,93
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0270170,87
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,2050990,75
Bizim Portföy Altın Katılım BYF224,1279360,65
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu141,7324260,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Araç, Ekonomi