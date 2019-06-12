En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,432785 1,80 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,605102 1,46 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042855 1,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180720 1,15 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,025616 0,95 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,947873 0,93 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027017 0,87 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,205099 0,75 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,127936 0,65 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,732426 0,58

Kaynak: AA

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,80 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,46 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)