En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF", yüzde 1,73 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014119
|2,52
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,459343
|1,86
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|227,940355
|1,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,696288
|1,68
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|566,371399
|1,48
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,080829
|1,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062330
|1,02
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023627
|0,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034943
|0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,991457
|0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)