17.06.2019 15:21
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,90 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,90 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0241832,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0368261,92
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0350771,90
Fiba Portföy Altın Fonu0,0218641,90
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0256391,86
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0492951,86
Deniz Port. Altın Fonu0,0323921,85
Ak Portföy Altın Fonu0,0589131,84
ING Portföy Altın Fonu0,0284661,84
Garanti Portföy Altın Fonu0,0726531,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

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