20.06.2019 14:42
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,87 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,87 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0907232,00
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0456431,87
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0368031,28
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0182630,82
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0068980,81
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218570,73
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0275090,72
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0240580,70
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0199450,68
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0359980,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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