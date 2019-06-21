21.06.2019 14:35
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4493872,92
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6285812,73
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0445362,69
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0891102,62
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149872,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1862192,04
QNB Finans Portföy Altın BYF23,1048951,88
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,8456101,82
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0231441,44
Bizim Portföy Altın Katılım BYF231,2065491,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
, borç , araç , yatırım , Ekonomi

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