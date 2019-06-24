24.06.2019 14:22
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0247632,17
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0152932,04
TEB Portföy Altın Fonu0,0632341,73
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0373571,67
Fiba Portföy Altın Fonu0,0221341,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0355311,64
Deniz Port. Altın Fonu0,0328011,63
Garanti Portföy Altın Fonu0,0735671,61
KT Portföy Kızılay 'a Destek Altın Katılım Fonu1,1213151,61
Ak Portföy Altın Fonu0,0596491,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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