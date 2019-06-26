26.06.2019 15:10
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay 'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254702,98
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0383252,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1493602,35
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0364192,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0265942,30
Fiba Portföy Altın Fonu0,0226742,27
TEB Portföy Altın Fonu0,0647762,27
Deniz Port. Altın Fonu0,0335972,27
Ak Portföy Altın Fonu0,0610642,23
HSBC Portföy Altın Fonu2,3385002,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Yapı Kredi Bankası , Kızılay , Ekonomi

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