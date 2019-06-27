27.06.2019 14:46
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,09 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,09 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0155951,78
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4790411,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4606750,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0357660,66
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0256270,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0273480,58
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0220600,55
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0454560,53
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,5209690,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1896920,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
araç , petrol , his , yatırım , Ekonomi

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