05.07.2019 14:41
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,76 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,67 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,76 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,67 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051461 0,77
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,651894 0,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,468213 0,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101780 0,60
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046143 0,57
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,354925 0,56
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051844 0,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,191866 0,51
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,281616 0,50
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,562155 0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
araç, Ekonomi

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