18.07.2019 14:11
Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,25 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,25 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101956 3,44
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051620 3,25
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041853 2,96
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109648 2,16
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053675 2,12
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,150144 2,08
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,526854 2,07
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,305405 2,06
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,575876 2,00
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019493 1,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
16:58   Emirates kabin memuru alımı için görüşme günü düzenliyor
16:54   Altının kilogramı 260 bin 400 liraya yükseldi
16:52   Bursalı tekstilciler New York TTM'de ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi
16:45   Erzurum Ticaret Borsası
16:42   Uçak biletine "iklim vergisi" tartışması
16:42   New York borsası düşüşle açıldı
16:39   New York borsası düşüşle açıldı