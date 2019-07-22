En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,664851 1,57 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,474815 1,34 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017936 1,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,195498 1,08 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025205 0,97 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039383 0,88 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076891 0,88 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017854 0,76 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,916011 0,75 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,686246 0,68

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)