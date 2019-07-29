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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,07 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,41 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,27 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

29.07.2019 14:01 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,07 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,41 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,27 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054415 2,07
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020317 1,41
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053144 1,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,675542 1,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042961 1,19
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105140 1,19
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,736598 1,10
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,374767 1,05
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,066857 1,05
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123069 1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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