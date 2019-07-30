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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,06 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

30.07.2019 14:16 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,06 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,10 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,09 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043848 2,06
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,407072 1,10
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,682935 1,09
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054954 0,99
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020518 0,99
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027548 0,97
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,318905 0,94
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040579 0,94
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,642060 0,88
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124124 0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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