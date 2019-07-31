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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,84 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

31.07.2019 14:00 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,84 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,541933 1,27
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014758 1,01
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020691 0,84
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044149 0,69
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,048841 0,55
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,932357 0,40
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,843046 0,35
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,618228 0,28
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 105,110746 0,27
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042698 0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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