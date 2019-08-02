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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,14 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,10 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

02.08.2019 14:29 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,14 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,10 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027778 1,66
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054588 1,14
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,280853 1,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058535 1,06
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021647 0,96
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,333148 0,95
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051832 0,88
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,977619 0,85
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029558 0,84
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,348421 0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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