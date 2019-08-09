En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024832 2,11 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140253 2,08 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,393395 1,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,531551 1,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033328 1,79 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,228306 1,78 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037794 1,72 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,228706 1,68 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989572 1,62 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,577370 1,61

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,08 ile "Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,98 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)