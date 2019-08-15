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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,93 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

15.08.2019 14:35 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,93 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013535 4,20
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,264243 2,93
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,759572 1,53
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026025 1,32
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,834467 1,24
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 239,040341 1,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,144080 1,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020388 1,20
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,745275 0,97
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,478526 0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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