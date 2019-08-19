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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,94 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

19.08.2019 14:34 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,94 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,289902 2,04
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032996 1,41
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059057 0,94
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025661 0,82
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,299563 0,79
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,222433 0,58
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067996 0,56
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,914805 0,56
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021662 0,53
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,787929 0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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