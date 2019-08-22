Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

22.08.2019 14:42 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039332 1,31
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071057 0,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061620 0,93
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,283272 0,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034764 0,77
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022539 0,75
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024835 0,71
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,294031 0,71
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052697 0,69
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,324558 0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:14   BTM girişimcileri Silikon Vadisi'ne gidiyor
15:14   Henkel'in ikinci çeyrekte 5.121 milyar euroluk satış yaptı
15:13   MB - Yurtdışında yerleşikler DİBS sattı, hisse aldı
15:12   Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
15:07   Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
15:05   Sigorta Acenteleri Kurultayı toplandı
15:00   Türk inşaat sektörü dünya ikincisi