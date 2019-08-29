En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,782881 3,22 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 2,54 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,306221 1,77 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014547 1,39 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 155,518762 1,38 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 1,21 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 1,02 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,478056 0,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677481 0,89 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021895 0,86

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,22 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,54 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,77 ile "TEB Portföy Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)