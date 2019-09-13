En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 1,90 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 1,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103730 1,71 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,080792 1,55 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019696 1,50 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021286 1,44 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114090 1,22 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026843 1,14 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,490532 0,97 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605204 0,92

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)