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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,49 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

18.09.2019 14:44En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,49 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,3989490,55
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0358590,49
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0566420,38
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0360360,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259810,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0638260,31
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0726200,29
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,6495900,28
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0405440,23
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3257840,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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