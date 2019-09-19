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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

19.09.2019 14:58En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5316271,83
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4359641,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0434641,40
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065331,37
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7126201,27
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0446001,18
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0595151,16
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0367471,11
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0261401,07
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,5525671,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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