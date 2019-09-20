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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,84 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

20.09.2019 13:46En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,84 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150631,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0406251,15
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0760520,84
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3866160,82
İş Portföy Altın Fonu0,0306550,64
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF549,3756000,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0267250,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0455010,58
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0726920,51
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu1,9615690,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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