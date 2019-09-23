Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,90 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,89 ile "Ata Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

23.09.2019 14:00En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,90 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,89 ile "Ata Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF24,9276660,99
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4313100,90
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065990,89
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)60,9691730,84
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)53,8271600,63
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,6199580,60
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5030620,51
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0256790,50
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0267170,50
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7074920,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:30 IMF heyetinin muhalefetle görüşmesi tartışma konusu oldu
15:28 Afyonkarahisar Ticaret Borsası
15:26 Protokol çeltik hasadında
15:24 İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - ALTİD Başkanı Burhan Sili
15:22 "Thomas Cook'tan otellerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın alacağı var"
15:22 Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı
15:20 Çorum Şeker'de yeni üretim sezonu başladı