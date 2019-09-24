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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,70 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,68 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

24.09.2019 15:02En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,70 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,68 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,4933164,04
TEB Portföy Altın Fonu0,0679141,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0236011,68
ING Portföy Altın Fonu0,0307241,68
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0400011,66
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0277521,64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0380961,64
Deniz Port. Altın Fonu0,0349061,63
Ak Portföy Altın Fonu0,0636511,63
Garanti Portföy Altın Fonu0,0786731,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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