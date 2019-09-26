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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,52 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,50 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

26.09.2019 14:52En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,52 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,50 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0349871,92
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4734821,52
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0232371,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,3050381,36
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7243521,34
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2622261,10
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0525161,09
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)62,3370711,07
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,7193821,01
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0628271,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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