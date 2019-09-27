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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,11 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

27.09.2019 14:12En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,11 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7255131,40
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5141121,11
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,9572740,91
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0346840,82
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2090500,79
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,0296700,54
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,0620870,54
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8187390,51
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0186290,47
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2255560,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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