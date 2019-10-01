En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,866750 2,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,016181 1,75 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,515084 1,66 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046218 1,55 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 159,697842 1,12 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585391 1,12 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136093 0,98 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044785 0,96 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037824 0,93 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023711 0,86

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)