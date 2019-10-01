Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

01.10.2019 15:04En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8667502,95
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0161811,75
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5150841,66
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0462181,55
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu159,6978421,12
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5853911,12
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1360930,98
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0447850,96
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0378240,93
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0237110,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:14 Borsa, günü düşüşle tamamladı
18:13 Bıst100 yüzde 1.1 düştü, dolar 5.71 lirada
18:04 Ereğli TSO dış ticaret eğitimi düzenlendi
18:01 KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 83,8 milyar lira
17:45 Petrol fiyatları kısıntı etkisiyle yükseldi
17:42 Serbest piyasada altın fiyatları
17:40 Erzurum Ticaret Borsası