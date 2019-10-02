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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

02.10.2019 16:38En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,8675072,34
QNB Finans Portföy Altın BYF24,4711211,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF550,6633811,23
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0357520,91
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0374900,84
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0748390,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,2362520,61
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0408720,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0221530,61
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0533910,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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