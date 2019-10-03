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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,40 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

03.10.2019 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,40 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu0,0669813,10
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259422,71
ING Portföy Altın Fonu0,0300882,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0391382,33
Deniz Port. Altın Fonu0,0341612,31
Fiba Portföy Altın Fonu0,0231062,28
Ak Portföy Altın Fonu0,0624582,27
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0372722,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1695362,25
Garanti Portföy Altın Fonu0,0769222,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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