Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

04.10.2019 14:16En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF24,8600591,13
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0465931,01
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,2445650,79
İş Portföy Altın Fonu0,0306460,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,0232520,63
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0393830,63
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7344720,62
ING Portföy Altın Fonu0,0302700,60
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0273180,60
Ak Portföy Altın Fonu0,0628300,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
00:50 İhracatçının beklentilerine uygun dış ticaret uzmanı ve kalite üretim mühendisleri eğitilecek
23:46 Fındıkta randıman tepkisi
23:08 Fındıkta randıman tepkisi
22:11 Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım
21:56 Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
21:40 "Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"
21:34 Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama