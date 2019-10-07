En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,029688 1,65 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061903 1,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,523716 1,34 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013679 1,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039395 1,24 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,771774 1,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034957 1,14 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021481 1,14 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585752 1,14 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052979 1,10

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)