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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

07.10.2019 14:00En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,0296881,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0619031,45
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5237161,34
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0136791,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0393951,24
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7717741,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0349571,14
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0214811,14
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5857521,14
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0529791,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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