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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,58 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

08.10.2019 14:46En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,58 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,4202681,73
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,0504531,67
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0359011,58
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0399781,48
QNB Finans Portföy Altın BYF25,0708921,41
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0214961,28
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3516041,22
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0745711,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0215111,11
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0538901,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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