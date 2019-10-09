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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,16 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

09.10.2019 14:30En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,16 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu0,0685422,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0265331,99
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2001731,69
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,7598841,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0401701,58
Fiba Portföy Altın Fonu0,0237221,58
Deniz Port. Altın Fonu0,0350351,58
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0278531,56
Ak Portföy Altın Fonu0,0640641,56
ING Portföy Altın Fonu0,0308601,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kızılay, Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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