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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

10.10.2019 14:24En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0256741,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0355411,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,0234501,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0627521,11
QNB Finans Portföy Altın BYF25,5401881,11
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0139841,04
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,8408931,00
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0726130,94
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219230,83
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0404770,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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